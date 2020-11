Livlinen til lufthavn bliver kappet

Om et par år skal Kystbanen omlægges, så togene ikke længere vil være forbundet med Sverige over Københavns lufthavn, men i stedet kører videre mod Næstved og Roskilde. Men håbet om at bevare forbindelsen til lufthavnen lever stadig blandt borgmestrene langs kystbanen, der i næste uge skal mødes med transportministeren.

- Vi blev på vores seneste møde med ministeren for et år siden lovet en undersøgelse af muligheden for at bevare forbindelser mellem kystbanen og lufthavnen. Og det arbejde forventer vi at få en status på. Efter dette års corona-krise og dens indvirkning på luftfarten, så skal vi gøre alt for at sikre Københavns lufthavn - og herunder at sikre gode forbindelser til lufthavnen - også fra Nordsjælland, siger Helsingørs-borgmester Benedikte Kiær (K).