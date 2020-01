Mange pensionister, som Jane Molsing fra Hillerød, har reageret på nyheden om, at DOT planlægger en afskaffelse af pensionistkortet til bus og tog fra juni måned. Foto Allan NØrregaard

Liste Ø: Lyt til jyderne og bevar pensionistkortet

Nordsjælland - 19. januar 2020 kl. 13:50 Af Jesper Sabroe

Når jyderne har gjort den erfaring, at der er for mange ældre brugere af den kollektive trafik, der ikke kan finde ud af at bruge rejsekort og internet, så kunne det jo være at noget lignende gjorde sig gældende på Sjælland og i Hovedstaden. Det mener Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested, der opfordrer Movia, Metroselskabet og DSB til at lytte til de jyske erfaringer og droppe afskaffelsen af pensionistkortet.

- Der har været massive protester mod afskaffelsen af pensionistkortet. Både fordi det fører til voldsomme prisstigninger for de ældre medborgere, der bruger den kollektive trafik flittigt, men også fordi mange ældre ikke er fortrolige med de digitale løsninger, som der så skal bruges - nemlig Rejsekortet med ind- og udtjekning, siger han.

Som omtalt i Frederiksborg Amts Avis lørdag, så vil samtlige 18 kommuner i Midtjylland genindføre pensionistkortet i pap.

- Det står i skærende kontrast til, at Movia, DSB og Metroselskabet (DOT) vil afskaffe kortet fra juni - netop med henvisning til takstsamarbejdet vest for Storebælt, siger Henning Hyllested.

DOT vil samtidig afskaffe og omlægge pensionistrabatten, så de flittige brugere af den kollektive trafik får nogle gevaldige prisstigninger på både 50, 100 og over 200%. Det sker med henvisning til Statsrevisorernes kritik fra 2015 af et uigennemskueligt og ulogisk takstsystem.

Men den argumentation duer ikke, mener Henning Hyllested.

- DOT har ikke belæg for at bruge statsrevisorerne som figenblad for at afskaffe pensionistkortet. Det er ikke pensionistkortet, der gør takstsystemet uigennemskueligt og ulogisk. Tværtimod er det et lavpraktisk og simpelt rejsemiddel, som er ens for alle pensionister i Takst Sjællands område. Når mange ældre ikke bruger det på Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn, er det jo nok fordi den kollektive trafik mange af disse steder er så ringe og så sparsom, at bus og tog ikke er første valg og attraktivt for de ældre at bruge. Og statsrevisorerne stillede sig i 2018 tilfredse med de ændringer af takstsystemet, som man var blevet enige om med Takst Sjælland, siger han.

Henning Hyllested opfordrer Movia, DSB og Metroselskabet til at betragte de ældre, der bruger den kollektive trafik meget, som glade ambassadører for deres produkter.

-Og så må man forstå, at hvis man gør den kollektive trafik billig, som f.eks. pensionistkortet, bliver den også brugt flittigt! Hvis den altså er for hånden. Det var ikke for sjov, at Enhedslisten ved finanslovsforhandlingerne krævede nedsættelse af taksterne med 30 procent i den kollektive trafik, siger han.