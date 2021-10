Fra 1. oktober er det ikke politiansatte men prøvesagkyndige fra Færdselsstyrelsen, der skal stå for afviklingen af teori- og praktiske køreprøver. Overdragelsen lægger dog ekstra ventetid til den, der er opytået på grund af coronanedlukningerne. Foto Jan Jensen

Lange ventetider på køreprøver måneder fremover

Nordsjælland - 04. oktober 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe

At der endnu ikke er fundet nye permanente lokaler til at afholde teoriprøver i Helsingør og i Hillerød, er langt fra en ønskesituation, forklarer vicedirektør Brian Paust Nielsen, Færdselsstyrelsen.

- Der arbejdes på højtryk med at finde egnede lokaler, og der er noget på vej i begge byer. Jeg regner med det er på plads inden for en måned, siger han.

Indtil videre forsætter man med at afholde teoriprøver, hvor man plejer, nemlig i lokaler på de to politigårde. Men da aftalen om midlertidig husly efter 1. oktober først faldt på plads meget sent, så er der oparbejdet en pukkel af elever, som ikke har kunnet få berammet en tid til køreprøve. Det siger kørelærer Jan Andersen, næstformand i Nordsjællands Kørelærerforening.

- Nordsjællands Politi har de sidste uger frem til overdragelsen ikke frigivet prøvetider i Hillerød og Helsingør men kun i Frederikssund, hvor man tidligt fik en aftale om overdragelse af lokalerne, siger Jan Andersen.

Beslutningen om at overdrage køreprøveområdet fra politiet til Færdselsstyrelsen blev truffet i december 2020.

Selvom Færdselsstyrelsen nu tager over, må køreskolerne væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

-Ni måneder er ikke lang tid at komme på plads i. Vi taler om forhandlinger om bygninger og lokaler på 57 adresser over hele landet - Der er tale om mange forhandlinger og besigtigelser og der falder dagligt nye adresser på plads. Nogle steder indgår vi i samarbejder om at blive midlertidig på politigårde. Andre steder, som i Frederikssund, er tingene allerede på plads. Så vi er godt på vej, siger Brian Paust Nielsen.

På sigt vil der dog ske en forbedring i forhold til ventetiderne. Målsætningen er, at alle kan komme til en praktisk køreprøve 14 dage efter de har taget en teoriprøve.

- Det vil gøre en forskel at vi er én samlet myndighed, som kun har denne opgave - og ikke 11 forskellige politikredse, hvor de prøvesagkyndige indimellem har været sat til løse andre opgaver.

-Vi kan lave en mere central planlægning af vores ressourcer og sætte ind der, hvor vi kan se der er behov. Vi skal være efterspørgselsdrevne, og er der et større behov i Nordsjælland, så kan vi sætte flere ressourcer ind der, forklarer Brian Paust Nielsen.

Han kan dog ikke love, at problemet med ventetiderne i Nordsjælland og andre steder i landet bliver løst indenfor de kommende tre måneder.

-Men efter tre måneder vil vi have de nødvendige data for at kunne sætte målrettet ind. Resortoverdragelsen har sammen med corona-situationen der sidste halvandet år ført til en ophobning af sager, forklarer han.

Færdselsstyrelsen kommer derfor med en midlertidig oprustning af kapacitet i starten.

-Der er ingen tryllestav vi bare kan vifte med - andet end at vi som én central myndighed har bedre mulighed for at disponere ressourcer. Vi har også lige nu opslag ude på et antal timelønnede prøvesagkyndige der skal være en taskforce vi kan sætte ind. Der er brug for et ekstraordinært tiltag for at komme i bunde med postcoronabunken, siger han.

For Jan Andersen og hans elever vil enhver forbedring være kærkommen.

- Vi tager jo nye elever ind i forventning om at de nuværende elver kommer igennem systemet og bliver færdige. Når det ikke sker på grund af ventetider, så går der total kaos i den rytme, der genre skulle være i systemet, siger han.