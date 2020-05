Lint-41 togene kørte første gang på de nordsjællandsk baner i 2006 og har 21-23 års teknisk levetid i sig endnu, lyder vurderingen fra Region Hovedstaden. Her indvielsen af de første tog med Kronprins Frederik i førerkabinen. Foto Allan Nørregaard

Lange udsigter til udskiftning af diseltog

Nordsjælland - 28. maj 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rejsende med lokaltog i Nordsjælland skal ikke regne med at kunne køre i batteridrevne tog de første mange år. For med undtagelse af Nærumbanen, hvor de nuværende Regio Sprinter tog står til udskiftning i 2025, så betjenes de øvrige baner med tog, der i hvert fald har mindst 20 års teknisk levetid i sig endnu.

Region Hovedstaden afsatte for et års siden en million kroner til l en markedsanalyse, der skulle afdække hvilke miljøvenlige tog - såkaldte nul-emissions tog - der er på markedet og kan bruges på regionens lokalbaner - og til et forsøg med at eftermontere katalysator og partikelfilter til reduktion af luftforurening på ét togsæt.

Kilde: Rambøll/Region Hovedstaden Batteritog er i sammelnigning med brinttog den mest fordelagtige teknologi at indføreDer er både afprøvede brint og batteritog på markedet i dag, som er i drift og kunne være relevante for lokalbanerneDe nye tog kræver relativt beskedne investeringer i lokalbanerne infrastrukturBatteritog er kun marginalt dyrere end dieseltog. Brinttog noget dyrereDer er en meget stor miljøgevinst omkring partikeludledninger og ved at skifte fra diesel til batteri eller brintBrint og batteritog støjer mindre end dieseltog eller brintDet kan næppe svare sig at ombygge de eksisterende Lint-41 tog til batteri- eller brintdrift, da de snart er midtvejs i deres levetidKilde: Rambøll/Region Hovedstaden Markedsanalysen, der er udarbejdet af Rambøll, peger på, at batteritog er den mest oplagte mulighed, når de eksisterende dieseltog skal udskiftes. Men en egentlig overgang til batteridrift på de regionale togbaner er ikke lige i kortene, siger formanden for regionens trafikudvalg, Jens Mandrup (SF).

- Vi vil i første omgang se på, hvordan der kan puttes filtre og katalysatorer på de eksisterende tog , samt eventuelt at begynde at køre på biodiesel. Det er ikke mit indtryk, at der lige nu er et pres på at få udskiftet de eksisterende Lint-41 tog, som vurderes at kunne holde i 21-23 år. Det er en anden snak på Nærum-banen, hvis tog (Regio Sprinter, red) har en beregnet levetid frem til 2025, siger han.

Vurderingen i Region Hovedstadens administration er - på baggrund af Rambøll-analysen - at det vil være forbundet med betydelige omkostninger at udskifte togene før deres tekniske levetid udløber - men at det er op til regionsrådet at beslutte, om togene skal udskiftes eller ej.

- Men jeg ser det ikke ske, medmindre der kommer et krav fra staten i forbindelse med den grønne omstilling. Og det vil være en udfordring at fortsætte med dieseltog efter 2030, siger Jens Mandrup.

Folketinget står samlet bag et mål om at reducere den danske udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Lokaltog råder i dag over 41 togsæt af Lint-41 typen, der blev taget i drift på lokalbanen fra 2006. De 25 af dem kører i Nordsjælland, resten på lokalbanerne i Region Sjælland, hvor der også kører 13 togstammer af den noget ældre IC-2 type.

Rapporten fra Rambøll var på dagsordenen som orienteringsag ved trafikudvalgets møde i denne uge, men blev udsat til næste møde i udvalget.