Landeveje koster de fleste menneskeliv i trafikken

Nordsjælland - 26. oktober 2020 kl. 21:30 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

I 2019 toppede Gribskov Kommune den triste liste over antallet af trafikdræbte blandt kommunerne i Nordsjællands Politikreds.

Det viser en ny rapport over ulykkestal fra Vejdirektoratet.

Tre af de fire dødsulykker i Gribskov fandt sted på landeveje.

Af Vejdirektoratets rapport fremgår det, at der i Nordsjællands politikreds - ligesom i andre politikredse med både store by- og landområder - er flest tilskadekomne i byerne, men at der er flere dræbte uden for byerne på landevejene: 11 ud af de 18 personer, der mistede livet i trafikken sidste år i Nordsjælland forulykkede i landzone.

- Helt generelt er der flest, der mister livet uden for byerne, fordi det er der, der bliver kørt hurtigst. I byen er hastighederne ikke særlig høje, når der sker noget. Så hvis en bil kører galt, eller to biler kører ind i hinanden, så er risikoen for, at en mister livet, når man kører under 50 km/t, ikke så høj, lyder det fra Jesper Hemmingsen, specialkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik.

- Det er på landevejene, at danskerne føler sig mest trygge. Og når vi føler os trygge, er det også der, vi kan se, at vi har en tendens til at overskride hastighedsgrænserne. Det gør, at landevejene bliver den vejtype, hvor flest mister livet.