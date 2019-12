Selvom lærlinge foretrækker lange uddannelsesaftaler, så får stadig flere en kortere aftale og må ud i flere praktikforløb. 3F advarer mod tendensen. Foto Thomas Olsen

Lærlinge får korte kontrakter

Nordsjælland - 06. december 2019 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden det blev gjort muligt for virksomheder og lærlinge at indgå uddannelsesaftaler om praktik af 6-12 måneders varighed og ikke som før aftaler, hvor lærlingen bliver i virksomheden helt frem til svendebrevet, er antallet korte aftaler vokset eksplosivt - især i byggefagene.

Tal fra Undervisningsministeriet viser, at andelen ordinære aftaler inden for tømrerfaget er faldet fra 93.8 procent i 2008 til 52,7 procent i 2018.

3F har netop gennemført en undersøgelse blandt lærlinge, hvor tre fjerdele af de adspurgte svarer, at de foretrækker lange uddannelsesaftaler.

- Jeg kan godt forstå de unges bekymring. Det svarer til, at man begynder i gymnasiet i 1. g og ikke ved, om man også kan tage resten af uddannelsen. Den usikkerhed tror jeg er med til at præge de unges uddannelsesvalg, siger Peter Bøgh Kjærulff, formand for byggegruppen i 3F Frederiksborg.

- Jeg hører fra flere mestre, at de er glade for de korte aftaler, for så kan de skifte ud, hvis ikke kemien passer. Jeg kan godt se, at de korte aftaler er gode for den lille mester, men større virksomheder med flere ansatte burde holde sig til de længere uddannelsesaftaler, siger han.

Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri Nordsjælland, mener, at i det omfang virksomhederne har muligheden for at tegne de lange aftaler, så foretrækker de det.

- Men de korte aftaler er lavet for de små virksomheder og for at skaffe flere praktikpladser, og det har været et godt initiativ. I sidste ende kan det også

være en fordel for en lærling at have prøvet flere forskellige arbejdspladser undervejs. Men der kan være både fordele og ulemper ved de korte aftaler, siger han.