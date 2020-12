Låge 9: Tuskhandel i Gilleleje

Det var fristende for fiskerne at handle direkte med de forbipasserende skibe frem for at omsætte fangsten lovligt i den nærliggende købstad Søborg. I renæssancen vandt kakkelovnene indpas i hjemmene i byerne. Da ovnkakler sjældent optræder udenfor byerne, kan man med rimelig sikkerhed fastslå, at de grønne glaserede reliefkakler med billeder af tyske fyrster, som er fundet i udgravningen på Fabersvej, er resultatet af ulovlig tuskhandel.