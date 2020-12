Låge 3: Harpunspidsen fra mosen

Under 2. verdenskrig blev der gravet efter tørv i de nordsjællandske moser, og i den forbindelse dukkede der mange oldtidsfund op. Et af disse fremkom i 1945 i Tammosegårds Mose syd for Alme ved Græsted. Det var en pige, som fik øje på den dobbeltradede harpunspids, der stak ud af en bunke tørv, der lå til tørre. Hun tog spidsen med i skole i Gilleleje og afleverede den til sin skolelærer H.C. Terslin, der i 1929 havde stiftet Gilleleje Museum.