Særken fremstillet af lærred var en lang løsthængende underbeklædning med ærmer, der blev trukket over hovedet. Den fungerede som kvindernes almindelige hjemme- og arbejdsdragt. Uden på særken havde man et livstykke ? en ærmeløs strikket trøje med knapper ? og et skørt.

Låge 24: Juleaftensdag på Nordsjællands gamle gårde

Juleaftensdag fik man ingen middagsmad, men når æbleskiverne var bagt, vankede der ofte et par stykker til hver af folkene. Senere, når man i mørkningen var færdig med arbejdet udendørs, vaskede man sig og tog søndagstøjet på. Det var en regel, at alle skulle have rent linned på juleaften. En omgåelse af denne fordring kendes fra et gammelt ordsprog: "Renlighed er en god ting, sagde kællingen, hun vendte sin særk juleaften."