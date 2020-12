Låge 22: Kvindehoved med guirlander

I 2019 modtog Museum Nordsjælland et lille, men meget velbevaret marmorrelief forestillende et kvindehoved med guirlander. Det måler lidt over 30 centimeter i højden og antages at stamme fra Hirschholm Slot og er blevet tolket som et stykke fra en kamin. Relieffets flade bagside gør det dog svært at afgøre, hvordan relieffet har kunnet sidde fast.