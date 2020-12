Låge 21: Glaspotter fra Gribskov

Med henblik på at lokalisere glashytten ved Glarborg blev der i årene 2003-2006 foretaget flere arkæologiske forundersøgelser i nærheden af den nedlagte gårdstomt, som stadig kan anes i skovbunden. Ved undersøgelsen blev der fundet spor af ovne med ukendt funktion og en forglasset sandsten, der kan være en del af glasovnen. Det mest bemærkelsesværdige fund blev gjort i et lille vandhul ved siden af gårdstomten. Her fandt man besynderlige, tykke skår af store, åbne skåle, der havde spor af glas på overfladen. Kemiske undersøgelser bekræfter, at der er tale om såkaldte "glaspotter", som er fremstillet af importeret, hvidt, varmebestandigt ler. Sådanne lerkar blev anvendt, når man smeltede glas i en ovn, og potteskårene bekræfter derfor, at der lå en glashytte ved Glarborg før 1555.