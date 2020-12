Låge 19: Stenalderdrengen fra Nivå

Det døde barn blev svøbt i dyreskind, som var farvet med rødbrændt okker, og lagt i en dyb grav. Der var ingen gravgaver med, sådan som det ellers var sædvane i stenalderen, men i munden var anbragt en tilhugget sten, der havde form og størrelse som en tunge. Betydningen er uvis, måske var det et symbol på drengens talegaver?

Målinger af knoglernes indhold af kulstof fortæller, at 70 % af drengens kost kom fra havet. Dyreknoglerne, der er fundet på bopladsen viser, at man blandt andet fangede torsk, fladfisk og sæler. I den tætte skov på fjordens bredder jagede man først og fremmest rådyr, kronhjort og vildsvin. Vildkat, ulv og bæver nedlagde man sikkert for pelsens skyld.