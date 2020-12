Låge 18: Juleaften på Nordsjællands gamle gårde

Under måltidet skulle der brænde to lys på bordet. Det til højre var husbondens, og det til venstre var madmoderens. Husets lykke og fred afhang af, hvordan lysene brændte. Slukkedes et af dem, inden det var brændt ned, skulle den, hvis lys det var, først afgå ved døden. Efter måltidet blev lysene løftet op lige over det sted, hvor de stod, mens dugen blev fjernet.