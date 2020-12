Låge 17: Den tabte skøjte

En islægger er en skinnebensknogle fra en ko eller hest. Knoglen er gennemboret i begge ender, så man har kunnet binde den fast til foden. Enderne kan også være fint tildannede, men det er nu ikke tilfældet med dette, ca. 20 cm lange stykke. Den ene langside er ofte afglattet, så skøjten lettere kunne glide. Det var ikke kunstskøjteløb, man har kunne udføre med disse islæggere, og man var nødt til at anvende stager til at kunne sætte fra med, ligesom man kender det fra langrendsski. Men alligevel har det givet en mulighed for at færdes på tilfrosne søer og vandløb.