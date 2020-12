Låge 16: Retssagen mod Struense

I Museum Nordsjællands store samling af skrifter om Struense-affæren findes der en række pudsige, håndskrevne dokumenter, der alle relaterer sig til den kommission, man nedsatte for at undersøge Johan Friederich Struenses og Enevold Brandts forbrydelser. Kommissionen endte med at erklære begge tiltalte skyldige, Struense for sin affære med dronning Caroline Mathilde og Brandt for at have lagt hånden på Christian 7. Straffen for deres forseelser blev en dødsdom, som eksekveredes den 28. april 1772 på Øster Fælled.