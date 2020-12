Låge 14: Fuglefængerhuset

Det viser Fuglefængerhuset, der lå på Frederiksværksgade 7 lige over for indkørslen til Frederiksborg Slots nuværende parkeringsplads. Fuglefængerhusets historie går tilbage til starten af 1700-tallet, hvor gården i en længere årrække var tjenestebolig for den kongelige fuglefænger.