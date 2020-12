Låge 13: Hånden på væggen

En dag i starten af 1940'erne kom Alfred forbi et stendige, hvor hans opmærksomhed blev fanget af en flad sten, hvor der var indhugget et billede af en hånd. Over håndens udstrakte fingre var der også indhugget fire vandrette streger. Alfred var chauffør for Karen Blixen og tog stenen med til Rungstedlund for at vise den til sin arbejdsgiver. Karen Blixen blev så fascineret af stenen, at hun fik konstrueret et beslag, så den kunne hænge på væggen bag døren i en mellemgang overfor hendes arbejdsværelse. Den spinkle hånd og de fire streger over fingrene må have talt til forfatterindens fantasi.