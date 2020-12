Låge 12. Niels Ølles nisse

Nissen boede i Niels Ølles hus på hjørnet af Sandgyden (nuværende Store Strandstræde) og Hovedgaden i Gilleleje. Nissen var ikke til at spøge med, hvad Edvard Petersens svigerfar, Lars Nielsen, og en anden fisker fik at mærke, da de en sen aften gik fra stranden hjem gennem gyden, ledsaget af Lars´ hund. Da de kom til Niels Ølles hus, så de i mørket noget røre sig der. En af mændene var da så uforsigtig halvhøjt at udbryde: "Å, det er Niels Ølles nisse!" Men nissen blev vred, kunne de forstå; thi de mærkede, han fulgte dem, mens de gik hjem gennem Skidtenstræde (nuværende Østergade). Hunden må have kunnet se nissen, thi denne fulgte tæt i hælene, knurrende vredt. Men de kom da i god behold hjem.