Låge 11. Bueskytten fra Skævinge

For lidt mere end 20 år siden så denne fint ornamenterede håndledsbeskytter dagens lys under en udgravning i Skævinge. Udgravningen var egentligt kun berammet til få dage, men da der uventet dukkede et meget fundrigt affaldslag op, kom den pludselig til at strække sig over flere måneder. Affaldslaget hørte til i den tidlige del af bondestenalderen, i tiden omkring 3500 f.Kr. Det rummede en enorm fundmængde med masser af keramikskår, flintredskaber og knogler. Blandt knoglerne gemte der sig mange sjældne typer af redskaber, heriblandt håndledsbeskytteren, som kun kendes i få eksemplarer fra Danmark.