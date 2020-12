Låge 10: En gouache af Hirschholm Slot

Bruun er kendt for at genanvende sine motiver, og netop hans prospekt af Hirschholm Slot fra denne vinkel med en kongelig karet foran findes i adskillige eksemplarer. Fuldstændige kopier er der ikke tale om, for Bruun foretog konstant mindre ændringer i prospekterne. Således kunne han finde på at ændre belysningen og skydækket. Også afbildningerne af menneske- og dyreskikkelserne, som gav prospekterne liv, ændredes fra gouache til gouache. Antallet af folk varierede, det samme gjorde deres placering. Nogle gange var hestene i galop, andre gange stillestående. Uniformer kunne ændre farve. Kort sagt gjorde disse små ændringer, at gouacherne trods ligheder alligevel indeholdt mærkbare forskelle, der gjorde hver enkelt unik.