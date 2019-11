LA vil op på hesten igen

13-4-3. Først et kanonvalg i juni 2015, så en voldsom øretæve og kun fire mandater ved det seneste folketingsvalg i sommer, og så et farvel til en fjerdedel af folketingsgruppen, da Simon Emil Ammitzbøll-Bille tog sit tøj og gik - for kort efter at stifte partiet Fremad. Nu skal Liberal Alliance imidlertid forsøge at rejse sig, fortæller May-Britt Kattrup, der nåede at sidde en enkelt periode i Folketinget for partiet og nu gør status forud for en række regionale møder, som skal være med at genrejse partiet.