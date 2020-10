Selvom passagertallet har været faldende under corona-krisen har DSB opretholdt køreplanerne, så det hele vejen igennem det corona-prægede år, har været muligt at komme på arbejde med den kollektive trafik. Foto: Allan Nørregaard

Kystbanen oplever flere tog til tiden end set i mange år

Nordsjælland - 22. oktober 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Med ni ud af ti tog der kører punktligt, hvilket vil sige med højest tre minutters forsinkelse, så oplever passagerne på Kystbanen i år en situation, hvor DSB leverer det, de har hungret efter i mange år. Nemlig mange tog til tiden.

Kystbanen ligger endda bedre til end gennemsnittet for samtlige DSBs fjern- og regionaltog. På landsplan har de tog i år frem til 1. oktober kørt med en kundepunktlighed 87,1 procent, mens Kystbanen ligger på 90,3 procent.

Kontrakten mellem DSB og Transport og Boligministeriet rummer et krav om en kundepunklighed, altså den præcision som den almindelige passager oplever, på 78,7 procent. DSB skal også samtidig overholde en operatørpunktlighed på 94,1 procent, hvilket i år også er opfyldt både på landsplan og for Kystbanen.

Færre med toget Men desværre er der færre passagerer, der har haft gavn af den større punklighed. På grund af corona-pandemien, nedlukninger og mange pendlere, der arbejder hjemmefra, er passagertallet faldet drastisk. På et tidspunkt i foråret, var togene så godt som tomme, men i dag vurderer DSBs informationschef Tony Bispeskov, at togene er fyldt 65-70 procent af, hvad de var sidste år.

At der er færre passagerer, er en del af forklaringen på den øje punklighed, siger Tony Bispeskov.

Kilde: Transportministeriet 2016: 71,2%2017: 75,4%2018: 77,1%2019: 78,5%2020: 90,3% (frem til 1. oktober)Kilde: Transportministeriet - Færre passagerer betyder, at stationsophold kan afvikles hurtigere, hvilket gør det nemmere at holde køreplanen. Men især spiller det ind. At vi i år har haft væsentligt færre forsinkelser på Kystbanen som resultat af forsinkede toge fra Sverige, siger informationschefen.

Svenske tog Togene fra Øresundsbroen og Sverige fortsætter op til Helsingør, hvilket hidtil har givet DSB problemer med at holde køreplanen for togene i retning mod nord.

- Men i år ligger punktligheden på togene både til og fra Helsingør på over 90 procent. Kystbanens punktlighed har taget et gevaldigt hop, og vi er nu over grænsen for vores pendlergaranti, der ligger på 86,1 procent kundepunklighed, siger han.

Paradoksalt nok har grænsekontrollen i togene fra Sverige, hvor togene har holdt stille ved Københavns lufthavn, betydet, at man har kunnet sende togene videre uden forsinkelser i forhold til kystbanens køreplan. Opholdet har tjent som en buffer, der har kunnet opsuge forsinkelser. I et svar til Folketingets Transportudvalg skriver transportminister Benny Engelbrecht (S), at forsinkelser fra Sverige var årsag til 22,5 procent af alle forsinkede passagerer på Kystbanen i 2019.

Fremad i flere år Det store rejehop i punktligheden i 2020 kommer efter en række langt mindre hop i de forudgående år. Fra 2016 til 2019 er kundepunkligheden steget fra 71,2 til 78,5 procent.

- Vi har år for år lavet nye, tilpassede og mere robuste køreplane, forklarer Tony Bispeskov.

Samtidig har de store fornyelsesarbejder på Kystbanen mellem Nivå og Helsingør samt Klampenborg og Nivå i 2017 og 2018 ført til en markant reduktion af sporfejl.

Også kystbanependlerne har noteret sig den bedre punklighed, fortæller pendlertalsmand Peter Langford.

- Det er klart, at når passagertallet falder så meget, og der kører færre tog, så er det nemmere at køre rettidigt. Jeg ville ønske det var sådan, når det er igen er normal drift med det normale antal passager. Men jeg tror de gode tal bliver svære at fastholde, når drift og passagertal normaliseres, siger han.

Ny situation Men DSB satser på at holde det høje tal, siger Tony Bispeskov.

- Når corona fortoner sig, skal vi sikre at togene fortsat kører til tiden, og vil vi lave tiltag, der forbedrer produktet og sikrer, at vi får kunderne tilbage igen. Det er svært at spå om, hvad der kommer til at ske. Men man kan forestille sig arbejdspladser, hvor medarbejderne vil fortsætte med at arbejde hjemme nogle dage om ugen. Vi er for tiden i dialog med de øvrige aktører i den kollektive trafik om, hvordan vi kan tilpasse vores produkter til den situation. Lige nu er vores fokus på at passagerne oplever, at de trygt kan tage toget. Vi har fokus på at have medarbejdere i togene og på stationer, der spritter af på alle flader og på at have gode henvisninger og skilte på stationerne.