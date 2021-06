Fra køreplanen 2022, der træder i kraft december i år, vil der køre færre Øresundstog og flere danske regionaltog på kystbanen, hvorved situationen på det svenske værksted vil betyde tilsvarende mindre for passageretrne på Kystbanen. Fra 2023 vil ingen Øresundstog køre længere nordpå end Østerport, og kystbanen bliver da 100 procent en del af den sjællandske regionaltrafik.

Kystbanen mangler togsæt

Nordsjælland - 25. juni 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Startvanskeligheder for et nyt togværksted i Hässleholm i Sverige, hvor samtlige Øresundstog vedligeholdes, kan give trængsel i togene og aflysninger på kystbanen.

Ved årsskiftet overtog svenskerne al vedligehold af de 111 Øresundstog fra DSB, og lige nu holder for mange tog stille på værkstedet - i stedet for at køre rundt med passagerer.

DSB's informationschef Tony Bispeskov er bekymret for at man vil komme til at mangle togsæt og siddepladser i takt med at passagerne vender tilbage efter corona-faldet.

- Vi er bekymrede over, at så mange togsæt lige nu holder ude til vedligehold og eftersyn på det svenske værksted i Hässleholm. Tirsdag i denne uge var 34 ud af 111 togsæt ude af driften, og ser vi på den seneste måned har der alle dage været mere end de aftalte maksimalt 12 togsæt på værkstedet - flere af dagene er tallet over 30, siger Tony Bispeskov, der mener timingen er yderst uheldig.

- Nok er det op til sommerferien, hvor passagertallet traditionelt falder. Men i år udbydes der hen over sommeren 100.000 rejsepas, 1 million orange billetter og vi har lanceret en pendler20 elektronisk klippekort. Vi frygter at vi på grund af togmangel vil blive nødt til at køre korte tog med kun ét togsæt i stedet for 2-3 sammenkoblede sæt. Det er ikke godt, når vi har brug for de ekstre sæder, nu hvor hverdagen vender tilbage efter corona-restriktionerne. Det er derfor vi har løftet øjenbrynene lidt over denne situation, siger Tony Bispeskov.

1. august ophører kravet om pladsbillet på Kystbanen

- Og vi vil gerne kunne tilbyde god plads og rammer, hvor passagererne føler sig trygge, siger Tony Bispeskov. Han fortæller, at DSB og SJ er i tæt dialog om situationen.

SJs togværksted i Hässleholm er spritnyt og drives af firmaet Mantena, der overtog opgaven med at vedligeholde Øresunstogene i december 2020. Indtil da blev vedligeholdelsen foretaget af DSB's værksted Helgoland, hvor der også har været perioder med for mange tog på værksted af gangen.

Mikael Espling, chef for togområdet under Skånetrafiken fortæller, at der lige nu arbejdes stenhårdt på at øge leverancerne fra det nye værksted i Hässleholm.

- Der har været en udfordring med opstarten af et helt ny værksted, kombineret med en høj frekvens af fejl på mange Øresundstogsæt. I samarbejde med SJ og Mantena har vi sat en række tiltag i værk, der efterhånden vil øge leverancen af klargjorte tog fra værkstedet - blandt andet ved øget ledelse og ekstra personale, siger han og tilføjer, at man ser meget alvorligt på sagen, der har højeste prioritet.

- Vi prioriterer at kunne levere vogne til den del af trafikken, der kører over Øresund - på interne svenske afgange vil vi i stedet for Øresundstog indsætte flere Pågatog ind, så vi så vidt muligt undgår at berøre Øresundstrafikken og dermed Kystbanen, siger Mikael Espling.

Lige nu kører tog i Sverige med cirka 50 procent af det normale passagertal, og tallet er også lavere i Danmark.

- Men vi er klar over, at restriktionerne snart løftes i Danmark og derfor arbejder vi på hen over sommeren at kunne øge vedligeholdet, så vi hele tiden kan tilpasse antallet vognsæt til behovet. Hvis der mangler togvogne samarbejder vi med DSB om at det så berører de afgange, hvor der er få passagerer med, og ikke de store afgange, siger han.