DSB nærmest støvsuger Sjælland for busser i de seks uger, hvor Kystbanetogene holder stille. For samtidig er der et længerevarende sporarbejde på s-togslinjen mellem Frederikssund og Valby. I de uger hvor begge arbejder er i gang, regner DSB med at indsætte 200 togbusser, oplyser DSB?s informationschef Tony Bispeskov. Foto Allan Nørregaard

Kystbanen lukker i seks uger til sommer

Nordsjælland - 03. maj 2018 kl. 18:53 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Kystbanen fredag aften den 29. juni til og frem til og med søndag den 12. august lukkes for trafik mellem Hellerup og Helsingør, indsættes togbusser. Faktisk sættes der togbusser ind på flere ruter end da Banedanmark sidste år udførte første etape af sporarbejdet, hvor der var seks uger uden tog mellem Helsingør og Rungsted. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi indsætter togbusser ad flere linjer langs banen for at imødekomme kundernes forskellige behov, fortæller DSB's informationschef , Tony Bispeskov. Udover en togbus, rød linje, der stopper ved alle stationer mellem Helsingør og Klampenborg, så indsættes der busser på fem ekstra ekspresruter: En grøn linje kører direkte fra Helsingør til Ryparken, mens en blå linje kører fra Snekkersten med stop i Espergærde, Humlebæk og Nivå til Hellerup. Derudover kommer tre myldretidsbuslinjer: En lilla linje fra Kokkedal til Ryparken, der kun kører i morgenmyldretiden, en gul linje der kører Snekkersten, Espergærde til Ryparken i morgenmyldretiden og den anden vej om eftermiddagen. Det samme gør den brune linje, der kører direkte mellem Humlebæk og Holte. For Lille Nord gælder det, at togene i perioden kun kører mellem Hillerød og Mørdrup, hvorfor togbusserne på rød linje slår et sving om ad Mørdrup, hvor der vil være en bus hvert 10. minut.

- Vi har gennemført prøvekørsler på knap 40 forskellige ruter for at finde ud af, om det er lige så godt at køre på tværs af kystbanen. Det er det i tilfældet Humlebæk-Holte, forklarer Tony Bispeskov.

Man skal dog i alle tilfælde regne med et kvarters ekstra rejsetid i forhold til toget, og DSB anbefaler de rejsende at tjekke Rejseplanen for at finde den mest fordelagtige rute. Rejseplanen er dog først opdateret med togbusserne midt i maj måned.

Banedanmark udfører den sidste del af fornyelsen af spor og broer på strækningen og arbejder i døgndrift i hele perioden, mens banen er lukket for trafik.

Når arbejdet er færdigt, kan togenes hastighed sættes op til strækningens almindelige hastighed på 100/120 km/t de steder, hvor den i dag er nedsat på grund af sporets tilstand. Samtidig betyder nye spor og sporskifter, at der vil opstå færre fejl og derfor færre forsinkelser på Kystbanen, fortæller projektleder Andreas Christoffer Lund, Banedanamrk.

Samtidig med sporrenoveringerne skal en række broer og perronundergange renoveres, ligesom to broer skal udskiftes. De er siden januar blevet støbt på stedet og vil blive sat op i perioden med lukkede spor.

Både naboer og pendlere inviteres til fire åbent husmøder med DSB og Banedanmark, kommunerne og Kystbanens pendlerklub. De finder sted 23. maj kl 15-17 på Humlebæk Bibliotek, 29. maj kl 16-18 på Rungsted skole, 31. maj på Skovshoved Skole kl 16-18 og den 13. juni kl 16-18 i Toldkammeret i Helsingør.

Sporarbejdet ligger i sommerferien for at give færrest mulige gener for de rejsenede.