Ønsket om en analyse kommer ovenpå nylige forringelser i køreplanen for kystbanen foto Allan Nørregaard

Kystbanen bør matche andre strækninger i hovedstaden

Nordsjælland - 17. februar 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Hvis den kollektive transport langs kysten skal være en større succes, skal kystbanen ligestilles med de andre togstrækninger i Hovedstadsområdets fingerstruktur, hvor der for eksempel er ti-minuttersdrift på de fleste S-togslinjer.

Læs også: Minister skal svare på krav om kystbaneanalyse

Det skriver seks borgmestre langs kystbanen samt regionsrådsformanden i Hovedstaden i et fælles brev til transportminister Benny Engelbrecht (S).

Borgmestrene og Regionsrådsformanden mener, at Ministeren skal stille sig i spidsen for en analyse af muligheden for infrastrukturforbedringer på Kystbanen.

Det skal afklares, hvilke forudsætninger en omlægning af togdriften vil kræve. Og de mener, at frekvens, regularitet og rejsetid på kystbanen skal matche sammenlignelige strækninger. Med bedre forbindelser på Kystbanen kan Nordsjælland også knyttes tættere til det eksisterende tognet, hvilket skaber en sammenhængende struktur i de eksisterende hovedtransportlinjer, skriver de i brevet.

Henvendelsen kommer ovenpå en række forringelser på strækningen, hvor den direkte forbindelse til lufthavnen fra Nordsjælland ophører, ligesom der med den ny køreplan indføres reduceret betjening af flere stationer.

- Vi mener fortsat, at der er behov for at se på udviklingen af en af landets vigtigste jernbanestrækninger, og ser derfor en screening af mulige forbedringer på kystbanestrækningen som et næste skridt, blandt andet set i lyset af den forestående fornyelse af Kystbanens sikringsanlæg. Der er mulighed for at slå flere fluer med ét smæk ved at gøre den kollektive trafik til et troværdigt alternativ til bilen samtidig med, at miljøet forbedres, hvis privatbilismen reduceres. Endelig er der en samfundsøkonomisk gevinst, hvis færre sidder i kø på motorvejen, hedder det i brevet.

Hørsholm-borgmester Morten Slotved uddyber, at man bør analysere alle forhold omkring kystbanen.

- Der kommer et nyt signalsystem i 2028, i den sammenhæng bør man se på, om man kan gøre noget for at få passagertallet på kystbanen op igen, siger han.

Helt konkret opfordrer de seks borgmestre og regionsrådsformanden til, at ministeren ved de forestående infrastrukturforhandlinger i Folketinget skaffer finansiering til en sådan analyse.

Brevet er også sendt til Folketingets transportudvalg, og DF's transportordfører Hans Kristian Skibby har efterfølgende udbedt sig ministerens svar på, om han vil stille sig i spidsen for en analyse af muligheden for infrastrukturforbedringer på Kystbanen, som seks borgmestre samt regionsrådsformanden for Region Hovedstaden opfordrer til i brevet.

- Vi ser desværre, at ministeren og regeringen gang på gang udskyder forhandlingerne om en plan for infrastrukturprojekter. Først skulle de komme i efteråret 2019, så i foråret 2020, og det seneste jeg har hørt er, at de kommer her i foråret 2021, men der er ikke indkaldt til politisk sættemøde endnu. Det er uholdbart for ideen om en analyse på kystbanen er blot en af de mange eksempler på projekter som gavner miljø og klima, som står i kø i hele kongeriget. Så jeg bliver lidt provokeret over, at forhandlingerne udskydes. Oppositionen står klar på perronen og venter, siger han.