Kunstrunden klar med åbne døre

Nordsjælland - 03. september 2020 kl. 15:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem 12 år har foreningen Kunstrunden Nordsjælland arrangeret fællesudstilling og åbne atelierdøre hos lokale kunstnere - samtidig med at man fungerer som netværk for samme.

For mange gæster er Kunstrunden en tradition og en anledning til en tur rundt i det nordsjællandske landskab for at besøge nogle af de kunstnere og kunsthåndværkere, der deltager i årets runde.

I år var meningen egentlig, at der for første gang skulle holdes en kunstrunde både forår og efterår, men corona-krisen tvang arrangørerne til at aflyse i foråret, så i stedet er muligheden der nu - kulminerende med åbne døre i weekenden den 5.6. september.

Om Kunstrunden Åbne døre:

5. + 6. september

Hjemme hos kunstnerne - se adresser på kunstrunden.dk

Åbningstid: Begge dage kl. 11-17.





Fællesudstilling:

Periode: Frem til d. 6. september

Åbningstid: Torsdag-søndage kl. 12-16.

Sted: Kunsthuset Annaborg, Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød

- Man kan besøge 92 kunstnere, mens værker fra 110 kunstnere kan ses på fællesudstillingen på Annaborg. Vi ville godt give et plaster på såret til de kunstnere, der havde meldt sig til forårets runde men ikke til den aktuelle runde. Så de har i stedte kunnet få værker med på udstillingen, siger Lena Heegaard, formand for Kunstrundens bestyrelse.

- Corona-krisen betyder også, at man i år har måttet stryge ferniseringen på fællesudstillingen, ligesom der ikke er taget fællesfoto af de medvirkende. Og ude hos de enkelte kunstnere vil der både være håndsprit, afstandskrav og maks. antal besøgende indenfor.

Men som altid vil man under de åbne døre møde kunstnerne på hjemmebane og få et indblik i deres verden og måske en snak om motiver og teknikker. Nogle kunstnere præsenterer deres værker som en galleriudstilling, andre lader gæsterne få et indblik i deres hverdag med maling på gulvet og igangværende arbejder.