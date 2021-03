Kun få unge svarer på sundhedsundersøgelse

- I 2017, hvor undersøgelsen sidst blev foretaget var svarprocenten 53 i Region Hovedstaden, hvilket er den laveste blandt landets regioner. Ser vi på, hvor mange svar der hidtil er kommet ind, så ligger den for de 16-24 årige på 27,5 procent og for de 25-34-årige på 25,5 procent. Der er simpelthen brug for, at de unge mennesker og de yngre voksne kommer med flere svar - ellers får undersøgelsen ikke den værdi, den kunne få, siger projektleder Cathrine Juel Lau, Center for klinisk forskning og forebyggelse i Region Hovedstaden.

- Undersøgelsen kan være med til at kaste lys over, hvilke grupper, der har det særligt svært med for eksempel stress, mistrivsel og ensomhed her under corona-nedlukningerne. Vi ved, at de unge her er ekstra påvirkede, men hvis ikke flere unge svarer, kan vi ikke måle trivslen hos dem helt ned på kommuneniveau, hvilket gør, at man ikke kan målrette en indsats over for dem, som har størst behov. Der er sat mange sundhedsundersøgelser i gang. Styrken ved vores undersøgelse er, at den er oppe på en meget stor skala med et repræsentativt udsnit af befolkningen - og at den kommer meget bredt rundt i alle befolkningsgrupper, siger Cathrine Juel Lau.