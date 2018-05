Kronisk syge får aktiv støtte

- De patienter, som jeg og mine kolleger er i kontakt med, giver i hvert fald udtryk for, at de er meget glade for støtten, og at den gør deres situation mere overskuelig. Når mennesker med kronisk sygdom gang på gang bliver indlagt, handler det ofte om, at de ikke har det fornødne overskud og overblik til at kunne håndtere deres sygdom. Der kan vi så gøre noget af forarbejdet for dem, ved f.eks. at fortælle dem om de træningstilbud og sociale aktiviteter, der findes i deres område, siger Christina Sass-Petersen.