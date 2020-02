En fælles aftale for dagbehandlingsskoler, som 18 kommuner i hovedstadsregionen ger gået sammen om, får kritik fra for at tage udgangspunkt i økonomi fremfor børnenes behov. Her Den Musiske Helhedsskole i Hillerød. Foto Allan Nørregaard

Kritik af fælles skoleaftale

Den Musiske Helhedsskole i Hillerød er en af de skoler der frygter at komme i klemme i den ny rammeaftale for dagbehandlingsskoler, som 18 kommuner i hovedstadsregionen er på vej med, og som vil opdele skolerne i tre kategorier med hver deres faste pris.

For familieterapi, som skolen i Hillerød gør meget ud af, er ikke en del af den nye rammeaftale, og det er derfor et sted, hvor skolen må skære, hvis den vil med i aftalen.

- Idéen er god, hvis man udelukkende tager afsæt i, at man ønsker at få en bedre økonomisk styring. Men det er problematisk, når man bevæger sig væk fra synet på det enkelte barn, og i stedet lægger vægten på, hvilken skole barnet kan passe ind i, siger Laust Westtoft, der er politisk og strategisk chef i LOS.

- Det er et område, hvor udgifterne til kommunerne stiger ganske meget, og så har vi simpelthen være nødt til, af almindeligt hensyn til vores skatteborgere, at se på, om vi betaler den rigtige pris. Hvis vi går ind i en rammeaftale med andre kommuner, så er vores udgangspunkt, at vi kan få nogle bedre priser for de samme tilbud. Det er til gavn både for de borgere, der skal bruge tilbuddene og alle de borgere, der betaler skat, siger han.