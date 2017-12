Kræftprøver forsvinder i it-system

Samtidig anmeldte Rigshospitalet tilfælde, hvor behandlingen af kræftpatienter var kommet for sent i gang, fordi prøvesvar var forsinket eller overset i regionens it-system, Sundhedsplatformen. Fejlene har nu fået Region Hovedstaden til at nedsætte en task force, der skal undersøge problemet nærmere og finde ud af, hvordan det løses, skriver Politiken Søndag.

Lægerne bruger papirjournaler igen

Lægerne på hospitalets gastroenhed, der behandler mave-tarm-sygdomme og opdagede problemet, har derfor genoptaget brugen af papir, så de er sikre på, at lægerne får de vigtige prøvesvar.

"Problemet er, at systemet med Sundhedsplatformen er utroværdigt. Det er dybt frustrerende som læge, at man ikke ved, at man får de svar, man skal have", siger Palle Miliam, der er kirurgisk overlæge og superbruger af Sundhedsplatformen på afdelingen, til Politiken Søndag.

Problemet blev opdaget i august, men det er endnu ikke løst.

"Vi ved, at der fortsat er svar, der involverer cancer, som ikke kommer ind i Sundhedsplatformen. Det, vi frygter, er jo, at vi overser et cancersvar, der kommer til at ligge for længe".

Koncerndirektør Svend Hartling siger, at man nedsatte den regionale task force, da man i efteråret "fandt ud af, at der var prøvesvar på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, der var lagt ind på en måde, så lægerne ikke fik øje på dem".

"Det gav mindelser om gamle dage, hvor prøvesvar forsvandt", siger han til Politiken Søndag.