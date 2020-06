Region Hovedstadens vagtcentral blev indviet i 2010. Samme år overtog sygeplejersker på vagtcentralen alle sundhedsrelaterede 112-opkald samt disponeringen af ambulancer. Senere kom 19813 til som en sundhedstelefonen, hvor man kunne få sundhedsfaglig rådgivning og oplysning om ventetider på skadestuer. Fra 1. januar 2014 overtog 1813 også alle lægevagtopkald. Billedet er fra indvielsen med daværende sundhedsminister Bertel Haarder (V) og daværende regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S). Foto Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Kortere 1813-ventetider skal opnås i flere etaper

Nordsjælland - 22. juni 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Hovedstaden foreslår nu at indføre delmål for ventetid på Akuttelefonen 1813, som er lempeligere end de mål der gælder i dag.

Siden regionen 1. januar 2014 overtog ansvaret for lægevagten og oprettede Akuttelefonen 1813, har det politiske mål været, at 90 procent af borgenes opkald efter akut hjælp ved sygdom skal besvares inde for tre minutter og 100 procent inden for ti minutter.

Det mål har utrolig svært at nå lige siden. En statistik for 2018 til i dag viser, at 1813 kun i én måned, november 2018, har opfyldt målet om, at borgernes opkald efter 90 procent inden for tre minutter, mens 1813 i både oktober og november samme år kom meget tæt på at have betjent samtlige opkald inde for ti minutter.

Men målene skal nås, og det skal ske i etaper, siger formanden for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K).

- Vi vil ikke annullere de oprindelige mål, men opsætte delmål, som gælder i en begrænset periode,og som skal give 1813 et arbejdsredskab til at nå helt i mål. Det er noget vi har praktiseret inden for kræftbehandlingen og kræftpakkerne, og det har vist sig at være effektivt at have et delmål at stræbe efter. 1813 er meget langt fra de de oprindelige mål, og lidt lavere delmål vil gøre, at vi forhåbentlig får forkortet ventetiderne til gavn for patienterne, siger han.

Forslaget, som Sundhedsudvalget får præsenteret i denne uge, lyder derfor, at man skal sætte et delmål, så 70 procent af alle opkald besvares inden for tre minutter og 90 procent af opkaldende inden for ti minutter. Delmålet forventes så at være opfyldt den 1. august 2021.