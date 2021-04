Korsbæk på Bakken åbner efter brand

Sådan siger direktør Ole Andersen, Dyrehavsbakken efter en brand lørdag aften i et kælderrum under Korsbæk på Bakken.

- Jeg fik selv en sms i nat om branden, og at den var under kontrol, og efter selv at have set skaderne, så må jeg sige, at det ser helt fornuftigt ud. Der er selvfølgelig nogle sodskader i det rum, hvor branden opstod, men alt i alt er det meget lidt, der er sket, siger Ole Andersen.