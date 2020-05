Beredskabskommissionen for det fælleskommunale Frederiksborg Brand & Redning har besluttet at iværksætte en undersøgelse af beredskabet. skriver mediet Beredskabsinfo.dk.

Konsulentfirma skal tjekke kommunalt beredskab

I et internt brev til beredskabets medarbejdere, som Beredskabsinfo har set, fortæller John Schmidt Andersen dog, at baggrunden for undersøgelsen er en konkret henvendelse til beredskabskommissionen. Han oplyser desuden, at der er tale om »en hurtig og grundig analyse« af arbejdsmiljø, ledelsesstruktur og -kultur samt økonomistyring, som forventes afsluttet i starten af juni måned. Beredskabskommissionen vil følge op på resultaterne af analysen umiddelbart efter, at den er færdig, skriver borgmesteren.