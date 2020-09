Konservativt opgør med regionernes råstofplaner

- Det er tosset, at Region Hovedstaden som den geografisk mindste region, men med stor byggeaktivitet, skal levere den største mængde råstoffer. Regionen er den tættest bebyggede, hvilket betyder, at det er svært at finde egnede steder, fordi man må udpege steder tæt på beboede områder. Men områderne skal udpeges for at overholde loven, selvom de i sidste ende ikke ender med at blive udnyttet alligevel. Det er at skræmme borgerne unødigt, siger Egil Huldgaard. Partiet vil slås for, at der i stedet for fem regionale planer udarbejdes én national plan over udvinding og brug af råstoffer.