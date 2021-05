Se billedserie Liv Thøger-Aldahl, General Manager foran filosof Søren Kierkegaards mindesten ved vejstjernen i Gribskov. Foto Connie Westergaard Foto: Connie Maria Westergaard

Kongelige jagtlandskaber har fået ny frontløber

Nordsjælland - 13. maj 2021 kl. 08:31 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Kongernes Skove i Nordsjælland har fået en kendt profil inden for turisme og oplevelsesøkonomi til udvikling og branding af området.

Den 1. maj 2021 startede Liv Thøger-Aldahl som General Manager for Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Liv Thøger-Aldahl har tidligere arbejdet med stedbranding, markedsføring, kommunikation og oplevelsesudvikling hos Wonderful Copenhagen, Tivoli, Danhostel og Destination Vesterhavet.

Hertil kommer fire år hos Dansk Industri, hvor hun arbejdede med handel, ledelsesudvikling, turisme og oplevelsesøkonomi.

Liv Thøger-Aldahl har også siddet i bestyrelsen hos flere kulturinstitutioner og været kampagneleder for en kulturborgmester.

- Vi gik efter en udviklingsorienteret profil, der kan øge kendskabet til verdensarvsområdet og binde det sammen med de lokale særkender og egnsfortællinger. Med Liv har vi fået en stærk kultur- og naturformidler, der er god til at samarbejde med mange interessenter, og som har personlig og strategisk gennemslagskraft, siger museumsdirektør og formand for styregruppen Ole Lass Jensen fra Museum Nordsjælland, der har stået i spidsen for ansættelsesudvalget.

Det store Parforcejagtlandskab i Nordsjælland udgør i dag et areal på 4.500 hektar, og kernen i verdensarven består af 120 km velbevarede jagtveje anlagt fra 1670 og frem til starten af 1700-tallet. De mest synlige markører er vejstjernerne, hvor otte veje krydser hinanden, sådan som det ses i St. Dyrehave ved Hillerød og i Gribskov og ikke mindst Eremitageslottet i Jægersborg Dyrehave.

- Jeg glæder mig både fagligt og personlig til at arbejde med denne helt særlige del af Danmarkshistorien. Parforcejagtlandskabets historie har stor flyvehøjde, idet den er knyttet til storslåede kongejagter, geometrisk landskabsdesign og europæisk kulturhistorie, blandt andet med inspiration fra Solkongen, Ludvig 14's hof og Versailles. Det er med stor respekt for områdets kultur- og naturarv, at jeg vil udvikle og markedsføre stedets kvaliteter og værdier. Det vil jeg f.eks. gøre ved at arbejde med gæsterejsen og oplevelsesudvikling samt sætte fokus på jagten, magten og pragten, siger Liv Thøger-Aldahl.

Ud over at brande verdensarvsområdet lokalt, nationalt og internationalt skal den nye General Manager også monitorere området med afrapportering til Unesco. En af de vigtigste opgaver bliver at få øget kendskabet til et aktivt og internationalt anerkendt landskab.