Frederiksværkbanen står til at skulle skære betjeningen af de mindre stationer til fordel for hurtigere rejser fra de store stationer. Foto Allan Nørregaard

Kommuner vil beholde sparetruede busser og tog

Nordsjælland: Et flertal i regionens forretningsudvalg besluttede i sidste uge, at der skal findes 15 millioner kroner i besparelse på regionens trafikbestillingerne for 2021. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, De Radikale, Konservative, SF, Venstre og Alternativet står bag kravet, og regionen er nu ved at klarlægge præcis hvilke buslinjer og afgange på lokalbaneren, der skal skæres. Kun DF er mod besparelsen, mens Enhedslisten undlod at stemme. Liberal Alliance er ikke repræsenteret i forretningsudvalget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her