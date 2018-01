Rudersdals borgmester Jens Ive (V) har flere gange været ude og kritisere den kommunale udligningsordning. Den går blandt andet ud over de kommuner, der har et voksende antal ældre. Foto: Allan Nørregaard

Kommuner taber på ældre i udligning

- Politikerne på Christiansborg skal her i den kommende tid kigge på udligningsordningen igen. Systemet er med årene kørt helt skævt, og det bør derfor korrigeres. Det er jo lidt absurd, når Christiansborg med den ene hånd vil styrke ældreområdet med milliarder, men samtidig med den anden hånd underkompenserer ældreområdet via udligningssystemet. Det betyder, at hovedparten af de danske kommuner »straffes« med omkring en milliard årligt. Bundlinjen er, at det bliver svært at varetage de ældres behov i de kommuner, der først og fremmest skal løfte ældreopgaven, og det er jo grotesk, siger Jens Ive til Frederiksborg Amts Avis.