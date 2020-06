Ranglisten beregnes efter en lang række kriterier, og i Egedal skyldes den nye og bedre placering, at kommunen har halveret dækningsafgiften og at sagsbehandlingstiden højst må være fire uger, når en virksomhed ansøger kommunen om tilladelser.

Artiklen: Kommuner mere venlige over for lokalt erhvervsliv

Kommuner mere venlige over for lokalt erhvervsliv

- Vi har i en række år i kommunen målrettet arbejdet på at gøre forholdende mest mulig optimale for vores erhvervsliv, og vi har i et par år taget små skridt opad på Dansk Byggeris årlige liste over kommunernes erhvervsvenlighed, men nu har vi taget et stort spring op ad listen. Omsider kan vi se resultatet af vores indsats, siger borgmester i Egedal Karsten Søndergaard (V).

Ranglisten beregnes efter en lang række kriterier, og i Egedal skyldes den nye og bedre placering, at kommunen har halveret dækningsafgiften og at sagsbehandlingstiden højst må være fire uger, når en virksomhed ansøger kommunen om tilladelser.

-Det er meget flot, at ti ud af elleve kommuner rykker frem på ranglisten. Sådan en fremgang kommer man ikke sovende til, men jeg drømmer om, at det til næste år er en nordsjællandsk kommune, som kan pryde sig med titlen som Danmarksmester i erhvervsvenlighed. Hvis kommunerne fortsætter med at arbejde målrettet med at gøre det nemmere at drive virksomhed i Nordsjælland, så bør vi også kunne skubbe flere af de jyske kommuner ud af top ti, siger Jørgen Simonsen, der er formand for Dansk Byggeri i Nordsjælland.