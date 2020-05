Kommunalforsker: Det er højsæson for partihopperi

Elisabeth Ildal har netop meldt ud, at hun ikke længere er medlem af Liberal Alliance i Rudersdal. Hun sit - og partiets eneste - mandat i Rudersdal Kommunalbestyrelse med over til Det Konservative Folkeparti. Tidligere på ugen meldte også Alexander Friborg, som er forhenværende formand for Liberal Alliance i Rudersdal ud, at han også meldt sig ud af LA og ind i Det Konservative Folkeparti. Ifølge kommunalforsker Roger Buch er det netop nu højsæson for partihopperi. Pressefoto