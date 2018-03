Frederikssund Kommune brød loven, da man ikke genudbød kontrakten, som man havde med rådgiver Per Bendix (billedet), om udviklingen af Vinge Centrum. Det erkender kommunaldirektøren. Foto: Torben Thorsø

Kommunaldirektør erkender lovbrud i sag om skandale-byggeri

Nordsjælland - 16. marts 2018 Af Casper Suk Thorlacius

I knap to år fortsatte Frederikssund Kommune samarbejdet om udviklingen af Vinge Centrum med Bendix Consult, selv om parterne kun havde papir på hinanden til udgangen af 2015. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dermed brød kommunen loven, erkender kommunaldirektøren.

- Vi skulle have sendt opgaven i udbud, da kontrakten udløb i 2015. Det gjorde vi ikke, og set ud fra et juridisk synspunkt er det ulovligt, siger Ole Jacobsen.

Han forklarer, at han først selv blev opmærksom på, at der ikke forelå en kontrakt med rådgiveren i slutningen af 2017, hvor kommunen havde udbetalt knap 8,5 millioner til Bendix Consult, som ellers kun havde kontrakt på rådgivning for 1,4 millioner eksklusiv moms.

- Jeg har ikke personligt været tæt på de kontraktlige forhold omkring rådgivningen, og derfor blev jeg først sent i forløbet klar over, at vi ikke havde nogen skriftlig kontrakt med Bendix Consult, siger Ole Jacobsen, som ikke ved, hvorfor kontrakten ikke blev genudbudt.

- Mit bedste bud er, at vi i tiden omkring kontraktens udløb har troet, at vi var tæt på at være at være i mål. Men set i bagklogskabens lys burde vi undervejs have evalueret på den reelle tidshorisont, siger Ole Jacobsen.

Tidligere teknisk direktør Claus Steen Madsen, som var hovedansvarlig for udviklingen af Vinge Centrum, herunder også de kontraktlige forhold med rådgiver, afviser at kommentere sagen.