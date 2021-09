Se billedserie Jagt efter smådyr med ketsjer i Esrum Å og mølledammen står på programmmet Foto Ditte Valente

Kom med på tur i den kommende naturnationalpark

Både Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Naturstyrelsen Nordsjælland byder ind med arrangementer på Naturens Dag søndag den 12. september.

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets årlige mærkedag for naturoplevelser, og det er første gang, nationalparken inviterer til Naturens Dag. Aktiviteterne spænder lige fra jagten på de små dyr i naturen, over bål og pandebrød til sommerfuglelokning.

- Naturens Dag er en oplagt mulighed for at komme ud og få fælles oplevelser og opleve mangfoldigheden i naturen. Derfor er jeg også utrolig glad for, at Nationalparken i år har mulighed for at invitere til en Naturens Dag fyldt med spændende og lærerige aktiviteter for store og små, siger Carl Frederik Bruun, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nationalparken inviterer til Naturens Dag på græsarealet bag Esrum Møllegård klokken 10-14 for alle børn, deres familier og andre barnlige sjæle, hvor der mulighed for leg, aktivitet og fordybelse både i børne- og voksenhøjde.

Selvom kalenderen siger september, er der stadig masser af summende liv ude i det grønne græs og i vandet. Nationalparkens formidlere vil på dagens stå for flere aktiviteter, som giver mulighed for at opleve biodiversiteten gennem leg og læring.

Derudover er der bål og pandebrød, hvor man kan bage sit eget lille brød over bål og spis urte-pesto til.

Nationalparken står klar med udstyr, bålpander og højt humør, så gæster skal bare medbringe deres nysgerrighed og tøj og sko efter vejret.

Parkering kan ske på den store P-plads syd for Esrum Møllegård, som man kommer til fra Frederiksværksvej.

Hvis nationalparkens program for dagen er børneprogrammet, så er Naturstyrelsen tilbud nok mere for de voksne.

På tre gåture vil Naturstyrelsens folk fortælle mere om den kommende Naturnationalpark i Gribskov med 1300 hektar urørt skov under hegn med elge, krondyr, dådyr og stude, som naturplejere.

De skal være med til at holde dele af skoven lysåben til gavn for planter og andre dyr, der kræver lys og varme. Flere vådområder vil opstå og gamle træer vil vælte. Naturstyrelsen Nordsjælland holder 3 guidede ture i Gribskov: Tur1 har afgang fra Gåsehus Parkering, Frederiksværkvej cirka 600 m øst for Mårum trinbræt og den varar fra klokken 10-12. Tur 2 starter ved Kagerup Station, Kagerup Stationsvej klokken 11 og to timer frem, mens Tur 3 afgår fra p-pladsen cirka 50 meter vest for Ottevejskorset på Kildeportvej. Turen har er fra klokken 10-12.

Naturstyrelsen har et enkelt arrangement for børn, som kommer til at handle om dyrene i den urørte skov. Hvem spiser hvem, og hvor bor de forskellige dyr? DEt kan man f svar på, ligesom man kan være med til at finde smådyr i skovbunden og lære fugle at kende. Bagefter kan man slappe af ved bålet med en varm pandekage eller denn medbragte madpakke. Mødested er Naturstyrelsens ejendom Ostrupgård, Gillelejevej 2B. Der er aktiviteter mellem klokken 11 og 14.