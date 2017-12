Frederikssund Kommune iværksætter en undersøgelse af hele Vinge-sagens forløb. Illustration: Henning Larsen Architects

Kollapset by skal kulegraves

Nordsjælland - 30. december 2017 kl. 04:00 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund Kommune iværksætter snarest en tilbundsgående undersøgelse af, hvordan det kunne komme så vidt, at hele Vinge-aftalen mellem AP Pension, MT Højgaard og Frederikssund Kommune kunne falde til jorden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: Investor raser over Vingeaftales kollaps

Blandt andet vil man have svar på, om kommunens rådgivere under hele Vinge-forløbet, Per Bendix Consult og advokatfirmaet Horten, har varetaget kommunens interesser på bedste vis.

- Jeg tror, at vores rådgivere burde have haft mulighed for at have reageret tidligere, så vi ikke var havnet, hvor vi er i dag, siger borgmester John Schmidt Andersen (V), som adspurgt, om han forventer, at der bliver tale om en erstatningssag mod kommunens rådgivere svarer:

- Ja, jeg tror, der bliver tale om et erstatningskrav.

Undersøgelsen vil dog også kigge indad.

- Alt skal undersøges. Det gælder også, om der er nogle i forvaltningen, som tidligere i forløbet burde have reageret, siger borgmesteren, som forventer, at kommunens nye advokater fra Nielsen Nørager skal stå for kulegravningen.

