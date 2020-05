Kørte spritkørsel uden kørekort

En 48-årig kvindelig bilist blev torsdag eftermiddag klokken 17.49 anholdt for spirituskørsel i Lynge. Kvinden, der er fra lokalområdet, blev standset på Knud Rasmussens Vej ved et rutinetjek af en patrulje fra Nordsjællands Politi. Kvinden er også sigtet for at køre uden kørekort, oplyser politiet.