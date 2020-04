Personalet på hospitalerne i Region Hovedstaden knokler for at leve op til Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer om at teste flere ? regionsrådsformand og sundhedsudvalgsformand beklager kø til test. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Kø til at blive testet for Covid-19

Nordsjælland - 03. april 2020 kl. 17:40 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhedsstyrelsen meldte onsdag aften nye retningslinjer for test ud - og siden har en del borgere oplevet kø til at blive testet.

- Vi bakker 100 procent op om Sundhedsstyrelsens ambition om at teste mange flere af vores borgere - også dem, der kun har lette symptomer, men vi er nødt til at bede om forståelse for, at personalet på hospitalerne skal kunne følge med. De fire akuthospitaler i Hvidovre, Nordsjælland, Bispebjerg og Herlev har knoklet med at få podeklinikker op og stå og få dem bemandet, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelsen.

Samtidig roser og takker hun de ansatte for deres »utrolige evne til at omstille sig skiftende vilkår og retningslinjer«.

De nationale myndigheder arbejder på højtryk for at lave et system for booking online, men indtil det er på plads, foregår bookingen over telefon. Borgerne skal ringe til egen læge (uden for lægernes åbningstid til Akuttelefonen 1813). Her får borgerne et telefonnummer til en podeklinik, som de skal ringe til. Og her har en del borgere oplevet at hænge i kø.

- Vi håber på borgernes tålmodighed. Vi oplever også et stort og forståeligt ønske fra kommunerne om at få testet både deres ældre borgere og de ansatte. Det gør hospitalerne og de udkørende læger fra Region Hovedstadens Akutberedskab også alt for kunne gøre så hurtigt som muligt, siger formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K), der samtidig understreger, at regionen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det betyder, at den udvidede mulighed for at blive testet med lette symptomer kun gælder for borgere, der opfylder særlige kriterier, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.