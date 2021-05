Klar afgørelse efter kampvalg

- Det var et klart valg, hvor en stor mariotet pegede på Annette. Og jeg er glad for, at det blev et tydeligt valg, siger formand for Venstre i Hillerød Jakob Bring Truelse, der synes begge de to kandidater kom med gode indlæg, Ole Stark foran de cirka 65 fremmødte, Annette Rieva på grund af en corona-karantæne hjemmefra via en net-opkobling.