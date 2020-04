Klagen fra Gefion blev indsendt i 2017, fordi foreningen frygter en ringere vandløbsvedligeholdelse med risiko for, at vandløbene løber over, så markerne kommer til at stå under vand og forsumper. Foto: Erik Hansen Blegmand/Gefion

Send til din ven. X Artiklen: Klagenævn underkender regulativ for Værebro å Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klagenævn underkender regulativ for Værebro å

Nordsjælland - 24. april 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i 2017 klagede Landboforeningen Gefion, Vandløbslauget for Værebro å og to lodsejere til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Egedal Kommune og det fælleskommunale fællesregulativ for Værebro Å. I sidste uge kom afgørelsen, og den giver klagerne medhold i, at fællesregulativet ikke lever op til loven.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har derfor ophævet kommunernes afgørelse af juni 2017 om fællesregulativ for Værebro Å-systemet.

- Afgørelsen er en stor og principiel sejr for lodsejernes retssikkerhed, fordi vi har fået slået fast, at det strider mod loven, når en kommune og deres rådgiver ikke ville give mulighed for at lave ekstraordinær grødeskæring i vandløbene. Samtidig går fællesregulativet langt ud over vandløbslovens rammer, siger Torben Hansen, der er formand for Landboforeningen Gefion.

Regulativet er udarbejdet af Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Roskilde Kommuner og dækker de 37 offentlige vandløb i Værebro Å-systemet, men Egedal Kommune har været tovholder på det - og er derfor alene nævnt i afgørelsen fra klagenævnet.

Stærk kritik af rådgiver Det er rådgivningsfirmaet Niras, der har lavet regulativet for Egedal kommune, og som har rådgivet kommunen til ikke at lave ekstraordinær grødeskæring.

Og firmaets rådgivning rummer et generelt problem, mener Erik Hansen Blegmand, der er erhvervspolitisk konsulent for Landboforeningen Gefion:

Værebro Å-systemet består af bl.a. 37 offentlige vandløb herunder hovedløbet Værebro Å samt bl.a. tilløbene Ballerup Å, Stenløse Å, Veksø Mosevandløbet, Damvad Å og Bundså.

Værebro Å udspringer i Smørmosen i Herlev og Gladsaxe Kommuner og udmunder i Roskilde Fjord ved Jyllinge i Roskilde Kommune.

Oplandskommunerne til Værebro Å-systemet er Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Roskilde og Allerød Kommuner, hvoraf sidstnævnte ikke er en del af fællesregulativet. Værebro Å-systemet består af bl.a. 37 offentlige vandløb herunder hovedløbet Værebro Å samt bl.a. tilløbene Ballerup Å, Stenløse Å, Veksø Mosevandløbet, Damvad Å og Bundså.Værebro Å udspringer i Smørmosen i Herlev og Gladsaxe Kommuner og udmunder i Roskilde Fjord ved Jyllinge i Roskilde Kommune.Oplandskommunerne til Værebro Å-systemet er Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Roskilde og Allerød Kommuner, hvoraf sidstnævnte ikke er en del af fællesregulativet. - Andre kommuner har brugt samme rådgiver til at lave fællesregulativer for alle eller store dele af vandløbene i en kommune. Og linjen er den samme: rådgivere fortæller kommunerne, at det ikke er lovligt at lave ekstraordinær grødeskæring. Men det kan man selvfølgelig godt, når det beror på en konkret vurdering, og det er derfor vi har fået medhold i vores klage, siger han.

Erik Hansen Blegmand mener, at den rådgivning Niras giver forældet, da det i dag netop handler om at lave regulativer, der tager højde for det enkelte vandløbs særkende og behov i forhold til for eksempel vandplanerne og afvanding.

- Niras generaliserer i en tid, hvor der er brug for målrettet rådgivning og indsats i forhold til natur, miljø og afvanding i vandløbene. Og et fællesregulativ er det stik modsatte, hvor man skærer alle vandløb over en kam, siger han.

Afviser kritik Biolog Liane Sommer, rådgiver i Niras omkring vandløbsforhold afviser, at Niras rådgivning til kommunerne er forældet.

- Vi rådgav kommunerne ud fra de vurderinger og regler, der var gældende på tilbage i 2017 og statens udmelding om miljøvurdering af regulativer. Det der så sker er, at EU-Domstolen sidenhen - i 2018 - er kommet med nogle afgørelser, der skærper kravene til, hvor grundige vurderinger af miljø- og naturforhold som skal foretages omkring blandt andet vandløbsvedligeholdelsen. Den domspraksis tager klagenævnet højde for og sender derfor sagen tilbage til ny behandling i kommunerne. Den vurdering, vi kom med i 2017, flugtede helt med gældende praksis. Det der sker nu er, at den ny domspraksis betyder, at Miljø og Fødevareklagenævnet på miljøområdet hjemviser sager på stribe, sådan som det er sket med denne sag, siger hun.

Kan stadig skære grøde Omkring den ekstraordinære grødeskæring, så er det rigtigt, at det ikke blev skrevet ind i det regulativ, som nu er blevet underkednt.

- Men det er ikke det samme som, at man ikke kan foretage ekstraordinær grødeskæring. Det kræver ekstra sagsbehandling, men kan godt lade sig gøre. Det så vi sidste sommer, hvor der var utrolig meget vand i å-systemet, og hvor der jo blev givet dispensation til ekstra vedligehold, siger Liane Sommer.

Ingen påbud Ifølge Gefion, så viser afgørelsen, at man ikke kan lave er regulativ, der indeholder påbud. Flere af regulativets paragraffer var formuleret som deciderede påbud, for eksempel om, at der skal opsættes hegn ved vandløbet, hvis der er dyr, der græsser ned til vandløbet, mener foreningen.

- Loven siger klart og tydeligt, at kommunen skal lave en konkret og individuel vurdering af en række forhold, for eksempel omkring hegning. Så det er kun positivt, at klagenævnet også giver os medhold på

det punkt og tydeligt melder ud, at kommunen går for vidt, siger Torben Hansen.

Men også her afviser Niras kritikken.

- Siden 1940'erne har der stået afsnit om hegning i de forskellige vandløbs-regulativer, så det er ikke nyt, og de findes i nærmest samtlige regulativer i DK. Vi har måske skrevet det lidt tydeligere denne gang. Og vi hæfter os ved, at regulativet er hjemsendt til fornyet behandling på baggrund af manglende natur og miljøvurdering, og det har vi vist den ville siden EU dommen i 2018, siger Liane Sommer. Nævnet har således ikke været inde og vurdere for eksempel afsnittene om grødeskæring eller hegning.

Hos Egedal kommune, forklarer centerleder for teknik og miljø, Ingela Karlsson, at der nu skal udarbejdes et nyt regulativ.

- Vi er en syv-otte kommuner, der har udarbejdet regulativet, og vi skal nu mødes om afgørelsen og aftale en plan for den videre proces, siger hun.