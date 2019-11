En ommer. Hillerød kommune og Region Hovedstaden skal nu finde en alternativ plan for en del af p-pladserne ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, der bygges frem mod 2024

Klagenævn ophæver dispensation til p-pladser

Nordsjælland - 14. november 2019 kl. 04:19 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet Danmarks Naturfredningsforening medhold i en klage over en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, som Hillerød Kommune har givet Region Hovedstaden.

Afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder, at der skal flyttes en række p-pladser ved det nye sygehus, ligesom der skal ændres på en vejadgang til sygehuset. Hillerød Kommune havde givet Region Hovedstaden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, men den dispensation klagede Danmarks Naturfredningsforening over.

- Vi accepterer naturligvis afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hillerød Kommune har gjort sig umage med at passe på naturen i området, men dispensationen er hjemvist til fornyet behandling. Nu skal vi undersøge nævnets afgørelse sammen med Nyt Hospital Nordsjælland. Opgaven er at arbejde videre med løsninger som kan accepteres, siger borgmester Kirsten Jensen.

Levesteder Sagen handler overordnet om levesteder for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Begge dyr lever i det område, der er givet dispensation til at bygge på. Hvor sygehuset skal ligge, er der ikke problemer med dispensationen, men det er nogle af de planlagte parkeringspladser, der er klaget over. Hillerød Kommune har i forbindelse med dispensationen arbejdet med at flytte dyrene fra området til nyetablerede erstatningsnatur og vandhuller, men Miljø- og Fødevareklagenævnet mener ikke, at der er fyldestgørende dokumentation for, at erstatningsnaturen er tilstrækkelig.

DN er tilfreds Hos DN i Hillerød er bestyrelsesmedlem Ulrik Ravnborg tilfredse med afgørelsen.

- Vores synspunkter er blevet imødekommet idet nævnet som os mener, at Hillerød kommune ikke har sikret levestederne for dyr som spidsnudet frø og stor vandsalamander godt nok. Klagenævnet er enige i, at et hospital er en vigtig samfundsmæssig ting, som bør få dispensation - men p-pladser har ikke samme status, når der ikke er arbejdet på at få dem placeret, så man undgår, siger han.

Ikke bytte mose for eng Han er også tilfreds med, at nævnet ikke finder, at man - som Hillerød kommune havde anvist - kan erstatte de 16.200 m2 med et tilsvarende areal som ikke er mose, men en eng. Han emner også, at afgørelsen fra klagenævnet bør få betydning for det andet store projekt i Salpetermosen, nemlig Favrholm City. Det er et projekt for boliger og erhverv, som kommer til at ligge mellem det ny hospital og den ny Favrholm station,

- Jeg kan ikke se andet, end at afgørelsen få betydning for Favrholm city. For hvor p-pladserne kun rammer en enkelt mose, så er der meget større moseområder i Favrholm city-området, så det er en vink med en vognstang til Hillerød kommune om, hvordan de bør håndtere ønsker om at droppe vådområder i det ny byudviklingsområde, siger Ulrik Ravnborg, der forventer at Hillerød kommune tager deres planer op til overvejelse.