Under Corona-nedlukningen har Folkekirken set en stor nedgang i antallet børn, der døbes. I Helsingør Stift er der et efterslæb på anslået cirka 1200 børn, hvor familier har udsat dåben. Her en streamet gudstjeneste med dåb. Foto Anders Ole Olsen

Kirken vil døbe tumlinge

- Vielse og dåb er som regel knyttet til større familiefester, så det er ikke overraskende, at vi oplever aflysninger, selvom kirken har været åben. Vielser kan som regel godt holdes et år senere, men med dåben, kan vi frygte at udsættelsen varer længe. Enten så dåben først finder sted ved konfirmationsalderen - eller at de slet ikke bliver døbt, siger Peter Birch. Han mener kirken bør overveje, hvordan man få fat i nogle af dem, der har udsat dåben.