Per Tærsbøl er her flankeret af Benedikte Kiær og Christoffer Buster Reinhardt: - Jeg føler at det er tid til at gøre plads til nye kræfter, og det hjælper en hel del på beslutningen at netop Benedikte har sagt ja til at overtage min plads på stemmesedlen, siger Tærsbøl.

Kendt toppolitiker vil i regionsråd

Nordsjælland - 12. september 2021 kl. 12:05 Af Palle Høj Kontakt redaktionen

- Når Per Tærsbøl ikke stiller op til Regionsrådsvalget, jamen så gør jeg det. Sådan var den umiddelbare reaktion hos Helsingørs konservative kendte borgmester, Benedikte Kiær, da hendes partifælles fra byrådet i forrige uge meddelte, at han stopper i politik efter imponerende 48 år som folkevalgt.

Tærsbøl genopstiller således hverken til Helsingør Byråd eller Region Hovedstaden.

Benedikte Kiær har selv tidligere været valgt til regionen. Det var i perioden 2006-2010. Hun har også en fortid som både medlem af Folketinget og socialminister.

- I Helsingør er vi i fuld gang med at bygge et visionært sundhedshus, som er et flagskib for det nære sundhedsvæsen. Men det skal følges ordentlig til dørs, og det kræver en Helsingør-politiker i regionsrådet. Jeg har før siddet i regionsrådet, og derfor ved jeg, at man skal være på stikkerne for at sikre et godt lokalt sundhedsvæsen. Ellers ender alt i København. Og som borgmester kan man presse ekstra på i den rigtige retning, siger hun i en pressemeddelelse fra De Konservative.

Benedikte Kiær opstilles som nummer fire på den konservative liste, der har Christoffer Buster Reinhardt som spidskandidat.

- Jeg er begejstret ved udsigten til at have Benedikte med på holdet. Hun er en konservativ profil med bred politisk erfaring, og jeg er sikker på at hun vil levere gode resultater for Nordsjælland i regionsrådet, hvor vi blandt andet skal sikre at ambulancerne kommer hurtigere frem, siger Christoffer Buster Reinhardt i samme pressemeddelelse.

Nok er Tærsbøl på vej på pension, men han lover at holde et vågent øje med de kommende beslutninger.

- Jeg er helt tryg ved, at Benedikte vil kæmpe for sundhedshuset i Helsingør, og at der kommer et køkken på det nye hospital i Hillerød. Jeg kommer til at holde skarpt øje med det fra min pensionisttilværelse, griner Per Tærsbøl.