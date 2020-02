Kendt cirkusartist død

Døbenavnet var Michael, men han blev aldrig kaldt andet end Miller. Som søn af Sonny Benneweis og dennes første kone Lis Tolver Jensen var han så at sige født til et liv i cirkus - i vel nok Danmarks mest kendte cirkusfamilie. Som sin far blev han dressør og kastede især sin kærlighed på hestene, medens hans storebror Kim mere var til elefanter. Der var dog et par sæsoner, hvor Miller fremviste elefanter i Cirkusbygningen i København. Men det først og fremmeste hestene, han blev kendt for.